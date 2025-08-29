După 2-7 contra lui Hacken, în Suedia, CFR Cluj a obținut o victorie de palmares în returul de pe teren propriu, scor 1-0. Formația din Gruia va rămâne implicată doar în competițiile europene - campionat și Cupa României.



Remaniere a lotului la CFR Cluj. Cristi Balaj: "Domnul Varga ne-a comunicat la ce jucători dorește să renunțe"

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, confirmă că patronul Ioan Varga a stabilit o listă cu jucătorii de care vrea să se despartă în acest final de mercato, iar în aceste zile vor avea discuții privind rezilierea unor contracte.



În ceea ce privește situația lui Louis Munteanu, atacantul ofertat verbal de Gigi Becali, Balaj a transmis că va face comentarii pe larg doar în cazul în care golgheterul se va transfera.



"A fost o victorie și am apelat la egoul jucătorilor. Ei aveau de demonstrat că a fost un accident în Suedia. L-aș remarca pe Abeid în mod special pentru că a avut o evoluție excelentă contra unui adversar foarte bun. Nu a fost nici poziția lui pentru că a jucat în dreapta. Am avut în continuare mulți jucători accidentați, iar Korenica a fost suspendat.



E o victorie amară. Nu rămâne decât să încercăm să recuperăm jucătorii accidentați. Suferim în continuare. Chiar dacă ne-am fi calificat, ar fi foarte greu din cauza accidentărilor. Nu rămâne decât să ne concentrăm, iar duminică să încercăm să avem o victorie (n.r - contra lui FCSB, în campionat).



Domnul Varga ne-a comunicat la ce jucători dorește să renunțe. Mâine (n.r - vineri) vom purta niște discuții. Nu e ușor să reziliezi niște contracte. Dacă jucătorii nu vor să plece, nu ai ce să le faci.



Louis a jucat, s-a pregătit, a făcut antrenamente. L-ați văzut în teren. Este sănătos. Eu vorbesc de oferte în momentul în care am semnat ceva. Când am semnat un contract și avem un act de transfer care are semnături și ștampile, atunci putem să dezvoltăm subiectul. M-aș hazarda dacă aș vorbi înainte", a spus Cristi Balaj, după CFR Cluj - Hacken 1-0.

