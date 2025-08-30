Înaintea meciului, în stilul său caracteristic, Gigi Becali, patronul campioanei României, a anunțat echipa de start a lui FCSB pentru înfruntarea din Gruia.

Andrea Mandorlini: ”Aș vrea să știu de unde își cumpără Gigi Becali ținutele!”

La conferința de presă premergătoare jocului, Andrea Mandorlini, înlocuitorul lui Dan Petrescu pe banca ardelenilor, a fost întrebat despre acest aspect. Tehnicianul italian a spus că nu va ține cont de anunțul făcut de Gigi Becali atunci când va decide echipa de start.

De altfel, Mandorlini s-a arătat încântat de felul în care se îmbracă finanțatorul de la FCSB.

”Eu cred că domnul Gigi Becali este un tip simpatic prin ceea ce spune și prin comportamentul dânsului. Primul 11 anunțat de el la FCSB nu influențează alegerile mele în privința formulei de start. Aș vrea să-l felicit pentru modul cum se îmbracă și aș vrea să știu de unde își cumpără ținutele”, a spus Andrea Mandorlini.

