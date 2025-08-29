CFR Cluj e gata să redevină o forță sub comanda lui Andrea Mandorlini, iar ardelenii s-au înțeles cu un jucător extrem de interesant.

„Feroviarii” vor să se îmbunătățească în zona defensivă, astfel că sunt foarte aproape să rezolve mutarea unui jucător care a evoluat la cel mai ridicat nivel.

CFR Cluj a rezolvat un super transfer! Fotbalistul cu 151 de meciuri în tricoul lui Olympiacos

Echipa antrenată de Andrea Mandorlini s-a înțeles cu Pape Abou Cissé, care va face în scurt timp vizita medicală și va fi anunțat de formația din Gruia, conform GSP.ro.

Fotbalistul va semna sub formă de jucător liber de contract, după despărțirea de formația din Qatar Al-Shamal SC, la care a ajuns în octombrie 2024.

Fundașul senegalez a fost jucătorul lui Olympiacos pentru cinci ani și jumătate și a adunat la formația din Grecia 151 de meciuri.

Pe lângă Olympiacos și Al-Shamal SC, Cissé a mai jucat la Saint-Etienne, Adana Demirspor și AC Ajaccio.

16 meciuri și o reușită a adunat în selecționata Senegalului, fundașul de 29 de ani.