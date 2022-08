Recent, Gigi Becali spunea că a avut o ofertă importantă pentru Mihai Costea, jucător pe care l-a cumpărat de la formația patronată de Adrian Mititelu, în 2011, pentru 1,5 milioane de euro, însă finanțatorul oltenilor nu a fost de acord cu mutarea. În cele din urmă, atacantul pleca gratis de la FCSB, în 2015.

Replica lui Adrian Mititelu pentru Gigi Becali

Într-o intervenția la Ora Exactă în Sport, Mititelu a vorbit despre dezafilierea vechiului club și despre comentariile lui Gigi Becali, conform cărora patronul lui FC U Craiova "nu ar fi fost eliberat din închisoare dacă avocata mea nu intervenea".

"Am crezut în echipa asta, încă de anul trecut am anticipat lotul, că este valoros pentru Liga 1. Eu, cu experiența mea de 48 de ani de când mă uit la fotbal, am anticipat că avem o echipă bună. Și echipa din 2009 a fost foarte bună, foarte valoroasă, dar unii jucători erau tineri și nu au avut timp să explodeze. Echipa mi-a fost luată cu japcă, a fost dezafiliată.

Toți s-au înfruptat din echipa aia, inclusiv Gigi Becali mi-a luat trei jucători și după a început să zică că nu știu ce am făcut eu cu Mihai Costea. Pe Prepeliță nu mi l-a plătit. Pentru Mihai Costea își ia banii înapoi acum de la masa credală. Am văzut că a declarat că aș fi în culpă față de domnia sa, că dacă nu făcea dânsul la proces ceva... E o aberație! Singurul rol a fost de îndeplinirea procedurii legale, s-a amânat procesul pentru că nu s-a făcut citarea cu FCSB, care a fost parte în procesul de fond. Era un proces de fond, nu a avut domnul Becali nicio treabă", a spus Adrian Mititelu, la Pro Arena.

Ce a spus Gigi Becali despre Adrian Mititelu

În noiembrie 2020, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Adrian Mititelu, patronul U Craiova 1948, la trei ani de închisoare cu executare, pentru evaziune fiscală, într-un dosar referitor la transferul lui Mihai Costea de la U Craiova 1948 la Steaua în 2011.

Gigi Becali spunea că a avut un rol important în eliberarea omului de afaceri, explicând că nu s-a opus în luarea acestei decizii.

"La ora asta, Craiova lui Mititelu ar putea să fie mai bună decât aia lui Rotaru. Nu m-am confruntat eu niciodată cu Mititelu. În declarații putea să mă întreacă pentru că e oltean și vorbește mai mult, dar niciodată nu am concurat cu el la fotbal.

Au fost contre pentru că eu puteam să-mi scot banii pe Mihai Costea, adică puteam să scot vreo 500.000 de euro, aveam ofertă. Am zis: `Bă, Mititelule, lasă-mă să-l dau!` Trebuia să semneze și el. Și nu numai că nu m-a lăsat să-l dau, m-a mai costat și salariul lui vreo 3-400 de mii.

Atunci am fost supărat pe el, dar asta nu înseamnă că atunci când a avut probleme... Dacă nu se ducea avocata mea, nu-l elibera, că trebuia să fim noi de acord, creditorii, cei care am fost păgubiți", a declarat Gigi Becali, la Digisport.