Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA, a avut o reacție nervoasă la flash-interviul de după victoria echipei sale, scor 2-1, pe terenul Universității Craiova.

Adrian Mihalcea, nervos după succesul din Universitatea Craiova - UTA 1-2

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a început prin a-și felicita elevii în special pentru spiritul de sacrificiu arătat pe fază defensivă.

Ulterior, Mihalcea a ridicat tonul când reporterul l-a întrebat dacă își dorește ca UTA să se califice în play-off. El a evitat, de asemenea, să răspundă atunci când a fost întrebat dacă are condiții pentru a face performanță la „Bătrâna Doamnă”.

„Este o bucurie normală, moderată. Într-adevăr, am câștigat cu o echipă extraordinar de bună. Rămân aceste 3 puncte. Am muncit enorm și mă bucur. Organizarea defensivă dusă până la sacrificiu m-a mulțumit. Știam că nu o să avem posesia cu o echipă cum este Craiova. Ne-am antrenat pentru fazele fixe. Și cu noroc am câștigat astăzi.

Trebuie să ne gândim la ce putem să oferim la momentul acesta. Când ne vor reveni jucătorii vom putea fi mai estetici. Acum am revenit la ceea ce știam deja.

E normal să fiu bucuros. A fost o nebunie primul meci, acel 3-3 din tur. Astăzi am fost mai temperați. Ei veneau după o perioadă bună. Am profitat că ei au fost deconectați după victoria importantă cu Rapid Viena.

Luca Mihai cred că a așteptat 12 etape să intre titular. Nu cred că o să îl mai scoată nimeni.

Mihalcea: „Eu vreau să acumulez puncte”

Nu mă interesează play-off-ul. Eu vreau să acumulez puncte. Iarăși cădem în plasa după două victorii. Scopul nostru este să nu avem probleme la sfârșitul campionatului. Am fost și la 3 puncte de retrogradare și nu aș vrea să revenim.

(n.r.- dacă are condiții pentru a face performanță) Nu vreau să discut despre acest subiect. Vreau altă întrebare”, a declarat Adrian Mihalcea, la Digi Sport.

Formația Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a XVI-a a Superligii.

Pentru U Craiova a marcat Romanchuk (36'), iar pentru UTA au înscris L. Mihai (24') şi Costache (80').

