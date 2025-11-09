Ardelenii s-au impus printr-un gol controversat marcat de Andrei Cordea, însă la finalul partidei, antrenorul gazdelor, Jean Vlădoiu, a erupt. Tehnicianul i-a desființat pe clujeni pentru modul în care au apărat avantajul.



Chiar dacă echipa sa a pierdut, Vlădoiu s-a arătat mai degrabă mândru de atitudinea elevilor săi și a întors toate "armele" împotriva echipei pregătite de Daniel Pancu.



"Sunt lucruri pe care nu le vezi în fotbalul modern"



Fostul internațional a fost șocat de scenele de la Clinceni, acuzând că CFR a tras de timp într-o manieră nesportivă, specifică eșaloanelor de amatori, nu unei echipe cu pretenții din prima ligă.



"Am pierdut un meci, dar băieții s-au ridicat la nivelul CFR-ului. Când vezi o echipă ca CFR că trage de timp cu Unirea Slobozia, te bucuri așa în sufletul tău", a început Vlădoiu, ironic.



Acesta a continuat tirul, punctând momentele care l-au iritat la culme: "Nu credeam că o să ajung să spun asta. Noi ar fi trebuit să stăm pe jos, e frustrat pentru noi să vedem asemenea jucători că trag de timp. Portarul leșină și el la un minut și tot așa. Sunt lucruri pe care nu le vezi în fotbalul modern, doar în ligile inferioare, dar acum le vedem și în prima ligă, din păcate".



Vlădoiu a pus eșecul și pe seama lipsei de inspirație din atac, deși a recunoscut că rezultatul nu reflectă realitatea din teren: "CFR nu ne-a pus mari probleme, dar ne-au bătut. E clar că e o greșeală de marcaj, de plasament și ne costă pe toți".

