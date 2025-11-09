Oltenii au pierdut pe teren propriu și rămân cu o singură victorie în ultimele șapte etape din campionat. Acum, situația din clasament se complică pentru echipa lui Mirel Rădoi, în contextul în care ”rivalele” din partea superioară a clasamentului au câștigat.



Universitatea Craiova se distanțează de primul loc



Rapid a trecut de FC Argeș cu 2-0 și este noul lider din campionatul nostru, cu 35 de puncte, la șapte distanță de gruparea pregătită de Mirel Rădoi. Dinamo a câștigat și ea, 4-0 cu Csikszereda, și a trecut acum pe locul trei, cu 30 de puncte.



UTA este echipa pe care oltenii nu au reușit să o bată nici în tur, nici în retur. Primul meci s-a încheiat dramatic, 3-3, după ce oltenii au condus cu 3-0.



Pentru UTA, acesta a fost al doilea succes împotriva celor de la Universitatea Craiova, din 2020 până în prezent. Primul a fost pe 14 august 2021, un 1-0 la Arad.



De la revenirea arădenilor pe prima scenă, din 2020, Universitatea Craiova și UTA s-au mai întâlnit de 11 ori în principala competitive internă, de șapte ori s-au impus oltenii, un joc a fost câştigat de oaspeții din această rundă, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.



Echipele de start din Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2:



Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, D. Matei, Băluţă, Cicâldău, F. Ştefan - Assad, Baiaram



Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, D. Matei, Băluţă, Cicâldău, F. Ştefan - Assad, Baiaram Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Creţu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoş



UTA Arad: Gorcea - M. Ţuţu, Pospelov, Poulolo, Padula - Hrezdac, L. Mihai - Costache, A. Roman, Tzioni - Abdallah



Gorcea - M. Ţuţu, Pospelov, Poulolo, Padula - Hrezdac, L. Mihai - Costache, A. Roman, Tzioni - Abdallah Rezerve: Iliev, F. Iacob, Nemga, Alomerovic, Tăroi, Vlăsceanu, Ov. Popescu, Stolnik, M. Coman

Cum arată clasamentul din Superligă:

