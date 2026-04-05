UTA a trecut pe locul 1 în play-out, cu 28 de puncte, după 5-1 cu Metaloglobus, formație care se pregătește deja de meciurile din liga a doua, în sezonul viitor.
Pospelov (27), Iacob (44), Abdallah (61-penalty), Marius Coman (82) și, din nou, Pospelov (90+1) au punctat pentru gazde. Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de Zakir, în minutul 84.
Echipele de start:
- UTA Arad (4-2-3-1): Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, Al. Roman, Țăroi - M. Coman
Rezerve: Tordai - Țuțu, Poulolo, Stolnik, Ov. Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Odada, Ciubăncan, Tolcea
Antrenor: Adi Mihalcea
- Metaloglobus (4-2-3-1): Gavrilaș - Țîrlea, Camara, Pasagic, Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfuș - D. Popa
Rezerve: Soare - Celaj, Liș, Zakir, Ely Fernandes, G. Dumitru, D. Irimia, Neacșu, A. Gheorghe, Huiban
Antrenor: Florin Bratu
De partea cealaltă, Metaloglobus este ultima în clasament, cu 10 puncte, însă echipa antrenată de Florin Bratu traversează o perioadă bună.
Bucureștenii au trei meciuri consecutive fără înfrângere: victoria cu Petrolul Ploiești și remizele cu FCSB și UTA.
