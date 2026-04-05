FOTO UTA - Metaloglobus 5-1: arădenii au făcut spectacol și sunt pe locul 1 în play-out

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Trupa pregătită de Adrian Mihalcea a obținut o victorie fără emoții.

TAGS:
UTA AradMetaloglobus
Din articol

UTA a trecut pe locul 1 în play-out, cu 28 de puncte, după 5-1 cu Metaloglobus, formație care se pregătește deja de meciurile din liga a doua, în sezonul viitor.

Pospelov (27), Iacob (44), Abdallah (61-penalty), Marius Coman (82) și, din nou, Pospelov (90+1) au punctat pentru gazde. Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de Zakir, în minutul 84.

UTA – Metaloglobus 5-1

Echipele de start:

  • UTA Arad (4-2-3-1): Gorcea - Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, Al. Roman, Țăroi - M. Coman

Rezerve: Tordai - Țuțu, Poulolo, Stolnik, Ov. Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Odada, Ciubăncan, Tolcea

Antrenor: Adi Mihalcea

  • Metaloglobus (4-2-3-1): Gavrilaș - Țîrlea, Camara, Pasagic, Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfuș - D. Popa

Rezerve: Soare - Celaj, Liș, Zakir, Ely Fernandes, G. Dumitru, D. Irimia, Neacșu, A. Gheorghe, Huiban

Antrenor: Florin Bratu

___________________________________________________________________________________________________

De partea cealaltă, Metaloglobus este ultima în clasament, cu 10 puncte, însă echipa antrenată de Florin Bratu traversează o perioadă bună. 

Bucureștenii au trei meciuri consecutive fără înfrângere: victoria cu Petrolul Ploiești și remizele cu FCSB și UTA.

Partida de la Arad poate fi urmărită în format LIVE TEXT începând cu ora 15:00 pe Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

Publicitate
Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!