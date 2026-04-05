UTA a trecut pe locul 1 în play-out, cu 28 de puncte, după 5-1 cu Metaloglobus, formație care se pregătește deja de meciurile din liga a doua, în sezonul viitor.

Pospelov (27), Iacob (44), Abdallah (61-penalty), Marius Coman (82) și, din nou, Pospelov (90+1) au punctat pentru gazde. Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de Zakir, în minutul 84.