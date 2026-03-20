Adrian Mihalcea a avut un discurs surprinzător la finalul meciului.

Adrian Mihalcea: ”Astăzi sunt supărat și nu aș vrea să vorbesc mai mult!”

Antrenorul celor de la UTA Arad a mărturisit că este extrem de supărat, însă a refuzat să ofere un motiv concret. Tehnicianul a dat însă niște indicii.

Mihalcea s-a arătat nemulțumit de consistența lotului și spune că meci de meci este obligat să improvizeze.

”Sunt supărat pe ceea ce se întâmplă la noi, nu sunt supărat nici pe arbitru, nici pe echipa adversă. Sunt supărat, dacă aș vorbi, poate aș greși. Noi improvizăm foarte mult, avem patru improvizații pe meci. Când ies, ies, când nu ies, nu suntem deloc cum trebuie. Astăzi sunt supărat și nu aș vrea să vorbesc mai mult.

Nu mi-a plăcut! Mă opresc aici, că nu aș vrea să spun mai multe. Nu aș vrea să detaliez pentru că nu este cazul în momentul de față. Discuția va rămâne internă. Nu au fost probleme de arbitraj. Nu aș vrea să vorbesc mai mult. Am pierdut un meci, al treilea cu FCSB în acest campionat și mie nu îmi convine. Mâine o să mă odihnesc și vom avea zece zile în care nu vom avea opt inși. Vom lua de la juniori opt inși și ne vom antrena pentru Metaloglobus”, a spus Adrian Mihalcea după meci.