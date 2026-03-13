UTA Arad a ”tremurat” în meciul cu Hermannstadt, chiar dacă a condus cu 3-0 pe teren propriu. Hermannstadt a redus din diferență pe finalul partidei.

Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a avut un discurs dur după ce echipa sa a câștigat cele trei puncte care au dus echipa pe primul loc în play-out.

Adrian Mihalcea: ”Cred că lumea aștepta un 3-3 spectaculos”

”M-am obișnuit, nu? Deja cred că lumea aștepta un 3-3 spectaculos, să se dea gol în ultimul minut, din foarfecă. Sunt 3 puncte importante, 3 puncte care contează enorm. Astăzi nu a contat jocul, ci au contat doar punctele. Am jucat contra unei echipe bune și în revenire. S-a văzut și astăzi.

A fost spectacol, a fost noroc, dar cu sacrificiu am reușit să câștigăm. Așa vor fi meciurile! În momentul când nu mai ai nimic de pierdut, îți revine energia și iată că au pus și ei probleme.

Până la urmă am condus ostilitățile, dar nu ca posesie sau ca dueluri, unde am fost varză, ci ca inspirație și ca noroc în unele momente. Contează! Aceste puncte contează enorm pentru noi. Eu știu că nu am depus licența (n.r. pentru cupele europene). Din ce motive? Nu știu. Mă interesează mai puțin pe mine. Jucătorii trebuie să aibă în gând că poți să retrogradezi dacă nu ești atent”, a spus Mihalcea, la flash-interviu.

După această partidă, UTA Arad a ajuns la 25 de puncte și va fi, în mod sigur, în zona locurilor de baraj pentru Conference League la finele acestei etape.

În următoarea rundă, UTA se va deplasa la București pentru duelul cu FCSB, iar Hermannstadt, care rămâne penultima în clasament, va primi vizita lui FC Botoșani.