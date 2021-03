Jucatorii de la Steaua si FCSB, la un pas de BATAIE GENERALA! Oprita si Soiledis au fost eliminati! Ce a putut sa se intample pe teren

Tensiunea de la derby-ul dintre Steaua si FCSB a atins cote dramatice in final!

Nedelcu a fost eliminat in minutul 86, apoi Steaua a reusit sa marcheze in prelungirile jocului. N-a putut fi pace intre cele doua echipe! In urma unui incident la marginea terenului, banca Stelei si jucatorii ambelor echipe au fost la un pas de bataie generala! Soiledis de la FCSB 2 si antrenorul Oprita au fost eliminari! Spiritele s-au potolit cu greu!

Steaua si FCSB 2 au facut egal in derby-ul inceputului de an din liga a 3-a a Romaniei.