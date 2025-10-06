Deși la momentul revenirii lui Alibec anunța că are o înțelegere cu atacantul prin care acceptă să nu îl mai critice public, Gigi Becali încalcă din ce în ce mai des convenția respectivă. Patronul campioanei nu s-a ferit să își exprime nemulțumirea legată de fostul atacant al Farului nici după victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0.

Gigi Becali îl critică pe Denis Alibec: "Nu mai dormi pe acolo! N-ai 45 de ani"



Introdus în minutul 62 în locul lui Daniel Bîrligea, Alibec nu l-a convins pe Becali, care îi reproșează că a pierdut prea ușor posesia în anumite momente.



"Eu le-am spus așa: Bîrligea e Bîrligea. Chiar dacă el nu marchează, face presiune, aleargă mult. Chiar dacă Alibec ține el de minge, el ține mingea pe loc. El trebuie să țină de minge, nu să dea la adversar.



Nu contestă nimeni valoarea lui Alibec, talentul lui, inteligența lui fotbalistică. Numai că atunci când echipa ta conduce și te pun să ții de minge, aleargă, bă! Ține de minge! Aleargă să ținem de scor! Nu mai dormi pe acolo! N-ai 45 de ani.

Sau când e mingea la tine, fă ceva, mă! O dai la adversar? Du-te cu ea, ține-o, plimbă-te cu ea. O dai la adversar? Nu se poate asta! Bîrligea rămâne numărul 1", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Alibec, nemulțumit că joacă puțin la FCSB



Declarațiile lui Becali vin la câteva zile după ce Alibec s-a arătat nemulțumit că nu prinde mai multe minute la FCSB.



"Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu. Cred că ar trebui să joc mai mult, altfel nu-mi pot recăpăta ritmul. Sper ca în viitor să am mai multe minute pe teren", spunea Alibec, după ce era înlocuit la pauza meciului cu Young Boys Berna.

