Denis Alibec, la FCSB? Gigi Becali a dezvăluit ce contract îi va face fotbalistului: ”Trebuie să riști două-trei milioane!”

Pe lista finanțatorului de la FCSB se află și Denis Alibec, atacantul echipei naționale a României, care în acest moment evoluează în Qatar, la Muaither SC.

Gigi Becali: ”Am vorbit, dacă Alibec e liber, oricând!”

După remiza dintre FCSB și Rapid, scor 2-2, patronul roș-albaștrilor a vorbit din nou despre intențiile de a-l transfera pe Alibec.

Gigi Becali a explicat că a discutat despre transferul lui Alibec, care este așteptat oricând la FCSB dacă va deveni liber de contract. Finanțatorul liderului din play-off este dispus să îi facă un contract pe un an lui Alibec, iar, în condițiile în care fotbalistul nu se va adapta la gruparea roș-albastră, Gigi Becali îi va plăti fotbalistului clauza de reziliere.

”Am vorbit, dacă e liber, Alibec, oricând! E un jucător de care te folosești! Faci contract pe un an, că o fi, că nu o fi, stai acolo! Dacă nu, peste un an, dacă nu îți convine și nu e cuminte, ia-ți banii toți și du-te, tată! Trebuie riscate două-trei milioane.

Riști două-trei și iei 50. Nu numai să iei, dar să fii și campion. Știu eu să gestionez. Știu eu ce am de făcut. M-am lovit de ele, am greșit tot timpul. Lasă dom-le că bag echipa a doua, te bate Voluntari. Trebuia să ținem cont și să fac lot, acum fac lot!”, a spus Gigi Becali.

800.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, potrivit Transfermarkt.

Cu 4 goluri și 3 pase decisive a contribuit Denis Alibec la FCSB.

Ce a spus Denis Alibec după ce a auzit de ideea lui Gigi Becali

Atacantul a îmbrăcat tricoul echipei patronate de Gigi Becali timp de un sezon și jumătate, în perioada ianuarie 2017 – iulie 2018.

După ce Gigi Becali a vorbit pentru prima dată despre un eventual transfer al lui Denis Alibec la FCSB, atacantul a fost chestionat pe această temă, iar răspunsul său a fost scurt: ”Vorbim după EURO de transfer!”