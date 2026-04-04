VIDEO EXCLUSIV Manchester City - Liverpool 4-0 a fost pe VOYO: „Cetățenii” merg în semifinale la pas

Meciurile din FA Cup se văd LIVE pe VOYO.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL
Manchester City - Liverpool 4-0 a fost pe VOYO

Minutul 90 - Final de meci.

Min. 64 - Penalty ratat de Salah pentru Liverpool.

Min. 57 - Gooooool Manchester City! Haaland a făcut hattrick.

Min. 50: GOOOOL Manchester City! Semenyo înscrie din assistul livrat de către Cherki.

PAUZĂ!

Min. 45+2: GOOOL Manchester City! Semenyo îi centrează perfect lui Erling Haaland, iar norvegianul înscrie cu o lovitură de cap. 

Min. 38: GOOOOL Manchester City! Van Dijk face un fault clar în careu, iar Erling Haaland transformă lovitura de la 11 metri și „cetățenii” deschid scorul.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

  • Manchester City: Trafford - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Rodri, Silva - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland

Rezerve: Donnarumma, Reijnders, Ake, Marmoush, Kovacic, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden

Antrenor: Pep Guardiola

  • Liverpool: Mamardashvili - Gomez, Konate, van Dijk (cpt.), Kerkez - Gravenberch, Jones - Salah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike

Rezerve: Woodman, Mac Allister, Chiesa, Gakpo, Robertson, Frimpong, Nyoni, Morrison, Ngumoha

Antrenor: Arne Slot

După ce au câștigat EFL Cup, primul trofeu al sezonului, în fața celor de la Arsenal, cei de la Manchester City vor să pună mâna pe un alt trofeu important pe plan intern. FA Cup poate salva sezonul, în contextul în care echipa lui Pep Guardiola a fost eliminată din Champions League încă din optimi, de Real Madrid, iar în Premier League titlul este departe, la nouă puncte distanță.

De partea cealaltă, Liverpool a pus și ea ochii pe trofeul FA Cup. Un eventual triumf în această competiție ar fi o consolare în urma sezonului dezastruos de pe plan intern. 

Liverpool este pe locul cinci în Premier League, foarte departe de liderul Arsenal și ”tremură” pentru prezența în sezonul următor de Champions League. Rezultatele au fost mult sub așteptări, în contextul în care au fost investiții de aproape 500 de milioane de euro în vară pentru transferuri.

Manchester City a câștigat ambele meciuri cu Liverpool în acest sezon de Premier League. În primul s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Liverpool, iar apoi a urmat un 2-1 pe Anfield.

