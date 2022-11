Adi Ilie despre un gol "meserie": "L-a lovit mingea"

Adrian Ilie, fostul mare jucător al primei reprezentative, a rămas pe retina fanilor prin execuțiile sale fine și eficiente, în momente-cheie ale meciurilor.

Adi Ilie, stop pe piept

Consacrat la Steaua și devenit cunoscut peste tot în lume datorită evoluțiilor de la Galatasaray și Valencia, Adi Ilie e un personaj care apare de la rar spre foarte rar în mass-media.

Adulat și acum de puștii care-i urmăresc driblingurile în înregistrările de pe You Tube, Adi Ilie reușea să înscrie goluri de generic, iar suporterii îl alintau și Adi Ilie "Meserie!".

Fotbalistul genial se uită acum și la toate golurile din Superliga și a comentat reușita inedită a lui Dawa, cu pieptul, din prima repriză a partidei din runda a 18-a, FCU Craiova - FCSB 0-2.

„Un meci din punctul meu de vedere echilibrat. Puțin mai multe ocazii pentru Craiova. A gestionat bine Pintilii încă o dată meciul și la fază fixă au marcat. Bine a marcat… L-a lovit mingea”, a declarat Adi Ilie, potrivit Fanatik.

Dawa, reacție-fulger

„Da, cu pieptul meu (n.r. am înscris). Sunt fericit, pentru că am câștigat, asta e cel mai important. Am jucat bine în prima repriză. Am arătat caractere puternice și în repriza secundă. Cred că Șut a atins mingea, apoi fundașul a trimis mingea în pieptul meu și am înscris", a declarat Dawa, duminică seara.

Dawa este unul dintre preferații lui Gigi Becali. Omul de afaceri de la FCSB l-a transferat pe stoperul din Camerun de la formația FC Botoșani.

Dawa face cuplu în defensiva roș-albaștrilor cu estonianul Joonas Tamm.

FCU Craiova - FCSB 0-2

FCSB a început în forță meciul cu FCU Craiova de pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Octavian Popescu (4') a deschis scorul cu o bijuterie de gol, iar Joyskim Dawa (26') a majorat diferența.

În următorul meci, FCSB se va duela cu FC Botoșani pe 1 decembrie, ora 20:00, în timp ce FCU Craiova se va confrunta în derby-ul din Bănie, cu Universitatea Craiova, pe 3 dcembrie, ora 18:00.