Numit la începutul sezonului 2024/25 ”principal” în Giulești, Șumudică nu a dus la bun sfârșit înțelegerea. A părăsit-o pe Rapid, căreia i-a râvnit mult timp postul de antrenor, cu o etapă înainte de final.



Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere”



La începutul acestui an, arabii au anunțat că Marius Șumudică s-a înțeles cu conducerea echipei Al Okhdood pentru funcția de antrenor principal în cadrul clubului.



Tehnicianul e familiarizat cu zona Golfului, dar va avea o misiune extrem de dificilă cu Al Okhdood, care nu are un sezon deloc strălucit.



Trupa ocupă penultima poziție în primul eșalon al Arabiei Saudite cu 5 puncte înregistrate în 12 etape. O victorie, două remize și nouă eșecuri are până acum noua echipă a lui Șumudică.



”Conducerea clubului Al-Okhdood a ajuns la o înțelegere cu românul Marius Șumudică pentru a prelua sarcina de a antrena echipa până la sfârșitul sezonului curent, într-o mișcare menită să corecteze cursul după scăderea semnificativă a rezultatelor”, a scris aawsat.com.



Șumudică le-a mai antrenat pe Rapid, Gaziantep, Al Raed, Al Shabab, Malatyaspor, CFR Cluj, Rizespor, Kayserispor, Concordia Chiajna, Al Shaab, ”U” Cluj, FC Vaslui, FC Brașov, Astra, AO Kavala, Gloria Bistrița, Farul, Progresul, Inter Gaz și Rocar.

