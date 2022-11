Joyskim Dawa a explicat ce s-a întâmplat cu Nicolae Dică în vestiar: „Asta nu înseamnă că nu-l respect. Suntem și noi oameni”

Joyskim Dawa a vorbit după meci despre conflictul pe care l-a avut cu Nicolae Dică în vestiar și a evidențiat faptul că a fost doar o mică ceartă. Totodată, fundașul FCSB-ului a precizat că are o relație bună cu Mihai Pintilii, interimarul „roș-albaștrilor”.

„Da, cu pieptul meu (n.r. am înscris). Sunt fericit, pentru că am câștigat, asta e cel mai important. Am jucat bine în prima repriză. Am arătat caractere puternice și în repriza secundă. Cred că Șut a atins mingea, apoi fundașul a trimis mingea în pieptul meu și am înscris.

Unii vorbesc urât despre mine și fac știri false despre mine. Familia mea a auzit câteva chestii. Nu doar presa, zic de media în general. E parte din fotbal.

(n.r. Gigi te-a criticat) El critică pe toți. E normal să mă critice și pe mine dacă joc prost. E bine pentru echipă că ne-am revenit. Trebuie să

Am avut o relație bună, odată am avut o ceartă. În vestiar am vorbit ceva, iar eu nu am fost de acord cu el. A fost o mică ceartă, nu a fost una mare. Nu înseamnă că nu-l respect dacă îi zic ceva în franceză și nu înțelege.

E bine cu Pintilii, e aproape de noi. Avem o relație bună cu el. Și cu Dică am avut, doar că acel moment s-a întâmplat. În echipele mari se mai întâmplă. Suntem oameni, nu doar fotbaliști. E normal.

(n.r. în postarea ta de pe instagram ai scris că King Kong e înapoi) Vedeți asta pe teren, m-am întors!”, a spus Joyskim Dawa după meci.

FCU Craiova - FCSB 0-2

FCSB a început în forță meciul cu FCU Craiova de pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Octavian Popescu (4') a deschis scorul cu o bijuterie de gol, iar Joyskim Dawa (26') a majorat diferența.

În următorul meci, FCSB se va duela cu FC Botoșani pe 1 decembrie, ora 20:00, în timp ce FCU Craiova se va confrunta în derby-ul din Bănie, cu Universitatea Craiova, pe 3 dcembrie, ora 18:00.