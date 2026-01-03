De două ori campioană olimpică, Monica Roșu i-a făcut un portret antrenorului Octavian Bellu (74 de ani), în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cele 305 medalii cucerite alături de lotul național de gimnastică al României la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene îl recomandă pe Octavian Bellu - împreună cu Mariana Bitang - drept cel mai prestigios tehnician din istoria acestui sport.

Monica Roșu: „Octavian Bellu, perfecțiune.”

Grăitoare în raport cu dedicarea lui Octavian Bellu în gimnastică rămân și relațiile de prietenie pe care le-a păstrat cu majoritatea gimnastelor pe care le-a pregătit pentru marile competiții.

În exclusivitate pentru Sport.ro, Monica Roșu nu s-a ferit de cel mai greu cuvânt din DEX și l-a numit pe Octavian Bellu „perfecțiune.” „Mi-ar fi greu să îl descriu în trei cuvinte, dar pot să spun că e perfecțiune, dorința aceea nemărginită de a reuși să facă lucruri mărețe,” a apreciat Monica Roșu.

Alt hobby în afară de gimnastică? „Nu l-am văzut”

„Nu l-am văzut să fi având alt hobby, gimnastica a fost hobby-ul numărul unu și va rămâne numărul unu,” a adăugat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro, surprinzând devotamentul fostului său antrenor.

