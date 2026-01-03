VIDEO EXCLUSIV Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: „Nu avea alt hobby”

VIDEO EXCLUSIV Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: „Nu avea alt hobby"
Monica Roșu l-a descris în câteva cuvinte pe antrenorul Octavian Bellu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Octavian Bellu, Jocurile Olimpice, antrenor, Monica Roșu, gimnastica, Romania
De două ori campioană olimpică, Monica Roșu i-a făcut un portret antrenorului Octavian Bellu (74 de ani), în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cele 305 medalii cucerite alături de lotul național de gimnastică al României la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene îl recomandă pe Octavian Bellu - împreună cu Mariana Bitang - drept cel mai prestigios tehnician din istoria acestui sport.

Monica Roșu: „Octavian Bellu, perfecțiune.”

Grăitoare în raport cu dedicarea lui Octavian Bellu în gimnastică rămân și relațiile de prietenie pe care le-a păstrat cu majoritatea gimnastelor pe care le-a pregătit pentru marile competiții.

În exclusivitate pentru Sport.ro, Monica Roșu nu s-a ferit de cel mai greu cuvânt din DEX și l-a numit pe Octavian Bellu „perfecțiune.” „Mi-ar fi greu să îl descriu în trei cuvinte, dar pot să spun că e perfecțiune, dorința aceea nemărginită de a reuși să facă lucruri mărețe,” a apreciat Monica Roșu.

Alt hobby în afară de gimnastică? „Nu l-am văzut”

„Nu l-am văzut să fi având alt hobby, gimnastica a fost hobby-ul numărul unu și va rămâne numărul unu,” a adăugat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro, surprinzând devotamentul fostului său antrenor.

Dubla campioană olimpică de la Atena, Monica Roșu, explică la ce se gândea în timpul unei sărituri

Câștigătoare a două medalii de aur la Jocurile Olimpice din 2004 - obținute în proba de sărituri și în proba pe echipe -, Monica Roșu a lămurit, la Poveștile Sport.ro, că intensitatea unei sărituri nu îi permitea luxul de a se gândi la vreun lucru extern, în timpul execuției.

„Ce simțeai atunci, în aer?”, a fost întrebată Monica Roșu. „Nimic,” a replicat, instant, fosta gimnastă.

„Nu simțeai nimic, erai în capătul pârtiei, primeai verde, te prezentai în fața arbitrelor, îți spuneai 'Doamne-ajută!', îți refăceai în minte săritura și toți pașii pe care urma să îi faci și cam atât,” și-a amintit Monica Roșu, în exclusivitate pentru Sport.ro, protocolul pe care îl ducea la bun sfârșit înaintea fiecărei sărituri de competiție.

