Adevaratul MOTIV pentru care Botosani A REFUZAT sa amane partida cu CFR! Detaliile NESTIUTE din culisele transferului lui Golofca 

Botosani a invins-o pe CFR Cluj in ultima etapa, cu 2-1.

Patronul lui Botosani, Valeriu Iftime a vorbit despre propunerea CFR-ului de a amana meciul, dar si despre motivele pentru care a refuzat acest lucru. Iftime a dezvaluit cum a decurs dialogul cu ardelenii, in exclusivitate la PRO X.

"Sa nu amestecam dragostea si respectul fata de Romania cu CFR Cluj. Eu am fost de acord, initial, fara sa stiu reactia echipei. Banii aia trebuiau platiti de doua luni, putea fi o sansa de a amana meciul, nu au vrut, nu au vrut. Nu mai conteaza. Vad ca Celtic a jucat aseara, nu mai vin obositi, au jucat toti.

Am facut contractul si la 1 octombrie aveau o verificare la UEFA. Daca aveau datorii, aveau o mare problema. Au venit la Botosani si am fost de acord eu, de capul meu, peste capul presedintelui. Le-am spus sa imi spuna cand imi dau ei banii, singura conditie este sa nu fie depasita data pe care o spuneti voi, nu cea din contract. Daca este depasita, am cerut inca 15.000 de euro. Au pus data de 20 octombrie. Dupa 20 octombrie nu au raspuns la telefon, am inteles de la colegii mei, doua saptamani", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.