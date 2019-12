Vin cu un moral bun! Un nou TROFEU pentru Celtic inainte de meciul cu CFR Cluj! VIDEO 

In acest weekend s-a desfasurat finala Cupei Ligii Scotiei, dintre Rangers si Celtic. Meciul a fost echilibrat si a fost decis de reusita fundasului francez Christopher Jullien.

Julien a inscris in minutul 60 al partidei. Peste alte patru minute, Rangers a avut un penalty, insa sutul lui Alfredo Morelos a fost aparat de portarul Forster.

