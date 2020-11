Kovacs, schimbat in ULTIMUL MOMENT la meciul Botosani - Craiova, dupa ce a fost testat POZITIV cu Covid-19! Urma sa arbitreze in cupele europene

Istvan Kovacs (36 ani) a primit o veste proasta cu cateva minute inainte de startul meciului Botosani - Craiova.

UPDATE 21:40 Istvan Kovacs a oferit o prima reactie in legatura cu vestea infectarii sale pentru site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.

"Eu am respectat regulamentul. Am avut inspiratia sa verific mailul, am gasit acolo rezultatul testului si imediat am anuntat observatorul partidei. Ma bucur ca meciul s-a putut disputa", a declarat Istvan Kovacs pentru frf.ro.

Arbitrul roman urma sa arbitreze un meci din cupele europene, motiv pentru care s-a testat de Covid-19 si a primit rezultatul cu cateva zeci de minute inainte de startul meciului dintre Botosani si Universitatea Craiova, la care fusese delegat. Acesta a participat la sedinta tehnica si a iesit la incalzire, iar apoi a primit rezultatul.

Conform surselor www.sport.ro, Kovacs a fost testat pozitiv si schimbat in ultimul moment al meciului. In locul sau a intrat Bogdan Dumitrache, cel care se afla la debutul sau in Liga 1, iar oficialii cauta o rezerva in Botosani pentru a merge la meci.

Dupa aflarea rezultatului lui Kovacs, vestiarul in care a stat arbitrul a fost dezinfectat, anunta sursele www.sport.ro.