Adevaratul motiv pentru care Ante Vukusic nu a facut deplasarea pentru meciul cu Hermannstadt! Ce s-a intamplat cu atacantul de la FCSB

Ante Vukusic a ajuns in aceasta iarna la FCSB.

Atacantul a adunat 3 aparitii in tricoul FCSB-ului, iar pentru meciul cu FC Hermannstadt nu a facut deplasarea alaturi de echipa la Medias.

Fotbalistul a vorbit in presa din Croatia despre ce s-a intamplat si despre motivele pentru care nu a jucat in meciul din a 23-a etapa a Ligii 1. Vukusic a declarat ca a fost vorba despre o problema medicala, nicidecum despre un conflict cu patronul ros-albastrilor.

"Au fost minciuni. Am o problema la adductori si din cauza asta am ratat ultimul meci. Nu am avut nicio discutie in contradictoriu cu Gigi Becali", a declarat Ante Vukusic, potrivit publicatiei croate SportKlub.

Atacantul in varsta de 29 de ani a jucat 45 de minute in meciul cu Academica Clinceni, 15 minute in meciul cu Dinamo din campionat si alte 25 de minute in partida din optimile Cupei Romaniei.

Urmatorul meci al ros-albastrilor ete programat sambata, de la ora 20:00, in compania Chindiei Targoviste.