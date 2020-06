Acuzatii SCANDALOASE in Liga 1: "L-a scos din echipa pentru ca e de rom! L-au auzit mai multi cand a zis!" Dezvaluiri halucinante

Vestiarul e pe cale sa explodeze dupa acuzatii fara precedent facute la adresa presedintelui!

Neplatiti de cateva luni bune, jucatorii lui Gaz Metan Medias sunt intr-o relatie complciata cu presedintele Ioan Marginean. Digisport publica informatii incredibile din sanul echipei. Marginean e acuzat de o sursa din club ca ar fi scos un jucator din lot pe motiv ca e 'de etnie roma'. Totul s-ar fi intamplat inaintea meciului jucat de Gaz la Giurgiu, contra Astrei, imediat dupa reluarea fotbalului post-pandemie.

"In saptamana dinaintea meciului de la Giurgiu, Flavius Boroncoi a ramas singurul antrenor. A pregatit echipa cum a putut. In ziua meciului cu Astra, a incerat sa faca o echipa ofensiva, fara sa faca multe modificari. Pe banca a avut 2-3 juniori, iar in primul 11 trebuia sa fie Paul Costea, un mediesean serios si muncitor la antrenamente. Cand Marginean a vazut primul 11, l-a scos pe Costea din lot. A spus ca e rom si ca e din Medias. Cuvintele astea rasiste au fost auzite de persoane din apropiere", a spus sursa Digisport.

Conform acesteia, angajatii de la Gaz Metan nu sunt multumiti deloc de relatia cu Marginean: "Vorbeste urat, indiferent ca sunt in fata lui femei sau barbati. Ii terorizeaza pe angajatii de la birou, stau toti la locurile lor, le e frica sa vorbeasca, sa coboare la o tigara. Trebuie sa umble incet, sa nu-l deranjeze. E dezastru in interiorul clubului!"

Paul Costea, 21 de ani, are 4 meciuri la prima echipa a Gazului in acest sezon. Mijlocasul a mai fost folosit si sezonul precedent.