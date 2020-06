"Era greu de crezut ca il vom tine 3 ani la Medias!" Ce spun jucatorii de la Gaz Metan despre plecarea lui Iordanescu

Jucatorii de la Gaz Metan Medias se pregatesc de reluarea Ligii 1.

Desi au inceput saptamana cu o infrangere la scor de tenis in partida amicala cu CFR Cluj (scor 6-1), mediesenii sunt optimisti cu privire la ce se va intampla in campionat.

"Nu are de ce sa ne fie rusine, e un amical pana la urma. Noi avem o alta stare de spirit fata de cei de la CFR, dar e mai bine ca stim cum stam. Si ca jucator de tenis suna urat 1-6. Eu am iesit la pauza, am luat doar 3. Diferenta de atitudine si de pregatire fizica a fost evidenta in favoarea lor, dar ne luam revansa in campionat", a declarat Razvan Plesca pentru Telekom Sport.

Portarul mediesenilor a vorbit si despre noul antrenor al echipei, Dusan Uhrin, care a venit sa-l inlocuiasca pe banca pe Edi Iordanescu. Plesca a marturisit ca este impresionat de faptul ca cehul a acceptat sa semneze cu o echipa mica.

"El a venit la Bucuresti, e obligat sa stea in carantina, probabil il vom cunoaste in ziua meciului de la Giurgiu, trebuie sa-i multumim ca a acceptat oferta clubului nostru, deoarece e un antrenor cu un CV important si noi suntem o echipa mica.

Iordanescu e un antrenor de top. Cand a semnat cu Mediasul, m-am bucurat, dar m-am gandit ca nu va sta foarte mult timp la echipa, pentru ca era greu de crezut ca il vom tine 3 sau 5 ani la Medias.

Daca totul era normal si nu intervenea aceasta pandemie, cu siguranta, ar fi terminat sezonul pe banca, aveam alta stare de spirit, la fel ca si jucatorii care terminau contractul pe 30 iunie si care ar fi dus playoff-ul la final. Existau si mici sperante de a lua licenta pentru cupele europene, era o cu totul alta stare de spirit cand a inceput aceasta pandemie si s-a oprit activitatea", a spus Plesca.

In prima etapa post-pandemie, Gaz Metan Medias joaca luni, de la ora 20, contra celor de la Astra Giurgiu.