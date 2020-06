Gaz Metan se poate desparti ORICAND de Dusan Uhrin! Ce clauza contractuala a negociat antrenorul si cat va castiga la Medias

Dusan Uhrin s-a intors in Liga 1, urmand a-l inlocui pe Edi Iordanescu la Gaz Metan Medias.

Cehul a semnat acum un contract pe un an cu mediesenii, cu optiunea de prelungire pentru inca un sezon. El va castiga lunar mai putin decat primea la Dinamo. La Gaz Metan, salariul lui Dusan Uhrin va fi de 6.000 de euro plus prime, in timp ce Dinamo ii dadea 10.000 euro lunar.

In schimb, Uhrin si-a negociat o clauza contractuala care ii permite sa plece in orice moment de la Medias, in cazul in care primeste o oferta mai buna din strainatate.

De asemenea, intelegerea dintre antrenorul ceh si medieseni include optiunea 1+1, care se va activa imediat daca Uhrin va reusi calificarea echipei in playoff, in sezonul 2020/21. Daca acest lucru nu se va intampla, clubul va putea decide daca schimba sau nu componenta bancii tehnice.

In alta ordine de idei, din staff-ul lui va face parte un singur roman, Dragos Picu, antrenor cu portarii, care i-a fost alaturi lui Uhrin la toate echipele din Romania pe care acesta le-a pregatit.

Secundul lui Dusan Uhrin va fi Petr Cuhel, fost fundas in prima liga ceha, iar preparator fizic va fi Denis Kavan, care a mai lucrat la echipe din Cehia, Cipru si Coreea de Sud.

Reamintim ca antrenorul in varsta de 52 de ani le-a mai antrenat in Romania pe CFR Cluj, Politehnica Timisoara si Dinamo Bucuresti.