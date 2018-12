"Acum e greu, e imposibil sa-l mai aduc!" Antrenorul pe care Becali il regreta, dupa ce l-a dat afara de la Steaua

Dupa infrangerea suferita in meciul cu Sepsi, FCSB a ramas la 5 puncte in spatele liderului CFR Cluj.

Gigi Becali spune despre Hagi ca a crescut foarte mult ca antrenor in ultimii ani. L-a avut la Steaua in 2007, dar l-a dat afara rapid, lucru care l-a facut pe Hagi sa se simta umilit la acea vreme.

La scurt timp dupa experienta de antrenor pe banca Stelei, Gica Hagi a pornit proiectul Academiei pe cont propriu.

Si-ar fi dorit sa dezvolte o academie de fotbal la Steaua, dar Becali nu a vrut sa auda.

"Nu era Gica atat de valoros atunci. Si el recunoaste acum: <<Bai, Gigi, am invatat mult>>. Acum e imposibil sa il mai aduci", a spus Becali la Digisport.

In 2007, Hagi a calificat-o pe Steaua in grupele Champions League, dupa ce a trecut in playoff de BATE Borisov.

Gica Hagi a inaugurat Academia Hagi in 2008, iar in 2017 a cucerit titlul cu Viitorul.

Viitorul se bate la titlu si in acest sezon. Echipa lui Hagi e pe locul 3, la un singur punct in spatele FCSB.