GOOOOOL Keseru! Romanul loveste din nou in Bulgaria: a marcat un gol fabulos in derby-ul cu TSKA Sofia

Keseru este de neoprit in Bulgaria.

Atacantul roman a reusit sa inscrie din nou pentru Ludogoret in derby-ul cu TSKA Sofia. Keseru a atacat inspirat coltul scurt in urma unui corner si a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 29 printr-o lovitura de cap.

Keseru ajunge astfel la cota 14 pentru Ludogoret in acest sezon si este al doilea in clasamentul golgheterilor dupa Kostov, atacantul lui Levski care are 15 goluri marcate.

