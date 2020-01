Acum 4 luni Becali visa ca va lua 8 milioane pe el, azi e gata sa-l dea GRATIS la Clinceni sau Chindia! INCREDIBIL: Ce se intampla cu fundasul ANULUI IN ROMANIA

A dezamagit crunt si Becali se gandeste cum sa scape de el!

Platit cu 30 000 de euro pe luna, Cristi Manea e gata sa o paraseasca pe FCSB la jumatatea sezonului de imprumut! Becali e gata sa-l dea oriunde si lasa de inteles ca Vintila nu mai are nevoie de el. Patronul FCSB l-a imprumutat in vara de la Apollon si era sigur ca a dat lovitura! "O sa-l cumpar vara viitoare cu 2,5 milioane si o sa-l dau mai departe cu 8. Manea e genul de jucator care poate sa explodeze intr-un an", spunea Becali la inceputul lui septembrie, cand Manea a semnat cu FCSB.

Declarat fundasul anului la una dintre galele de la finalul lui 2019, Manea a avut cateva luni dificile la FCSB. Dupa Euro U21, a mai prins doar 4 meciuri la nivel de club: doua in campionat si doua in Cupa Romaniei. La FCSB, titular de drept in banda dreapta a apararii e Vali Cretu.

Pe langa Manea, Becali e gata sa renunte la inca 4 jucatori importanti: Moutinho, Salomao, Belu si Popa! E dispus sa-i trimita pe toti in play-out, la echipele care se lupta sa scape de retrogradare.

"A venit azi de la Chindia presedintele Consiliului Judetean sa ma intrebe. I-am zis: Moutinho, Salomao, Manea, Popa si Belu, care-i convingeti... ii luati. Ii convinge Voluntari? Ii ia. Ii convinge Gaz Metan? Ii ia. Ii convinge Clinceni? Ii ia Clinceni! Care-i convinge, ii aduce. Nu intaresc pe nimeni. Cine ii convinge, sa-i ia", a spus Becali.