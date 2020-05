"Hai sa vedem cum a preluat-o pe FCSB!" Atac cu talpa la adresa lui Gigi Becali! Oficialii Universitatii Craiova au luat FOC si ii transmit un mesaj clar! Ce s-a intamplat

Oficialii celor de la Universitatea Craiova il ataca pe Gigi Becali.

In urma deciziei FRF, FC U Craiova, echipa patronata de Adrian Mititelu a promovat in Liga a 2-a si spera sa ajunga la anul in Liga 1. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, este de parere ca echipa lui Mititelu este adevarata Craiova, declaratie care i-a infuriat pe oficialii celor de la Universitatea Craiova.

Silvian Cristescu, managerul sportiv al celor de la Universitatea Craiova ii raspunde lui Gigi Becali si spune ca hotararea Tribunalului este irevocabila, iar adevarata Craiova este echipa din Liga 1.

"Daca o sa aveti ocazia sa intrebati, stiu persoane care poate sa va spune mai multe despre cum a preluat Becali echipa de la Paunescu. Eu v-am spus, cititi hotararea Tribunalului, care e irevocabila. Tara trebuie sa creada in justitie. Daca mie imi spune maine justitia ca sunt vinovat, ca am facut o fapta, ma duc la puscarie. Ce justitie avem in Romania? In Romania fac ce vreau eu. Eu port insignele Universtatii Craivoa, pun imnul Universatii Craiova asa degeaba, desi nu am niciun drept?", a declarat Silvian Cristescu la PRO X.