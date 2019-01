TREI OFERTE pentru Dica la inceput de an! Decizia luata de fostul antrenor stelist: "Imi doresc sa am rezultate!"

Nicolae Dica e cautat dupa ce a plecat de la FCSB.

Fostul antrenor stelist nu duce lipsa de oferte dupa despartirea de FCSB. Aceasta a declarat, insa, ca nu vrea sa se grabeasca si ca se va gandi bine inainte sa ia o decizie in privinta viitoarei echipe.

Acesta a dezvaluit ca cei de la Concordia Chiajna au vrut sa-l puna pe banca echipei.

"Am avut unele discutii cu cei de la Chiajna. Le-am spus ceea ce-mi doresc eu. Ma bucur ca cei de la Chiajna s-au gandit la mine, le multumesc, le urez bafta, au ales sa mearga cu Falub mai departe", a spus Dica la TelekomSport.

De asemenea, fostul tehnician stelist a dezvaluit ca a mai avut doua oferte si din Liga a 2-a, insa nu a spus numele echipelor.

"Am mai avut discutii, chiar si de la Liga a 2-a am avut doua propuneri. Dar deocamdata nu vreau sa ma grabesc, vreau sa ma gandesc foarte bine la alegerea pe care o voi face, achipa la care voi merge, pentru ca imi doresc foarte mult sa am rezultate si nu vreau sa ma grabesc. Imi doresc sa antrenez, dar vreau ceva care mie sa imi dea incredere ca pot avea rezultate bune", a completat Dica.