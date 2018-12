FCSB - VIITORUL | Reactia lui Nicolae Dica dupa victoria care l-a salvat de la DEMITERE: "Dupa meciul asta, chiar cred ca putem castiga campionatul!"

FCSB a reusit o victorie cu 2-0 cu Viitorul dupa dezastrul cu Sepsi.

Nicolae Dica s-a declarat multumit de jocul aratat de elevii sai si a spus ca au reusit sa puna in practica ceea ce au exersat la antrenament.

Antrenorul stelistilor a explicat ca echipa trebuie sa lupte pentru victorie in urmatoarele doua meciuri, cu Botosani si CFR.

Dica i-a incurajat pe jucatorii sai inainte de meci si este multumit de faptul ca toti jucatorii s-au adaptat bine pe posturile pe care au fost introdusi.

"O victorie importanta, un meci foarte greu, cu echipa de pe locul 3, era important sa castigam, sa ramanem pe locul 2. Prima repriza a fost echilibrata, dar am avut momente in care am condus, am avut o repriza buna.

Important este ca baietii au avut o atitudine buna in seara aceasta si am demonstrat ca vrem sa castigam campionatul.

Dupa meciul din aceasta seara cred, intr-adevar ca putem castiga campionatul.

A doua repriza, chiar daca conduceam cu 1-0, am pastrat ritmul, le-am spus sa luptam in continuare.

Mi-a fost teama ca a doua repriza Nedelcu sa nu faca vreo greseala si sa ramanem in 10 oameni. Junior s-a adaptat foarte bine, Roman a inteles ce vreau de la el si a fost bine.

Daca facem ceea ce pregatim in antrneament nu ne poate sta nimeni in cale. Am reusit aproape tot ce am exersat in antrenament.

Urmeaza doua meciuri pe care trebuie sa le castigam.

Pentru mine orele dupa meciul cu Sepsi au trecut greu. Le-am spus jucatorilor inainte de meci ca antrenamentele au iesit bine si i-am incurajat.

Eram pregatiti sa jucam si aseara si asta este, s-a amanat, important e ca am reusit sa facem un joc bun si in seara asta.

Daca nu reusim sa castigam la Botosani, aceasta victorie nu va insemna nimic.

Nu stiu daca vom juca pe Arena Nationala, dar aici la Pitesti am fost primiti foarte bine, a venit multa lume la meci, oamenii ne-au incurajat. Ma bucur ca le-am dat o bucurie. Daca vom juca si meciul cu CFR, cred ca suporterii vor fi mai multi.

Ma bucur ca mi-au strigat numele, pentru ca mai erau unii care sperau sa plec acasa", a fost declaratia lui Nicolae Dica la finalul meciului.