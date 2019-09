FCSB, TRANSFORMARE TOTALA: Becali pregateste transferul anului in Romania! Echipa hiper-ofensiva: cum ar putea arata daca reuseste mutarea

Gigi Becali pregateste o mutare spectaculoasa pentru Liga 1.

Patronul FCSB vrea sa-l aduca Alexandru Baluta, un mai vechi vis al sau. Potrivit TelekomSport, Baluta ar putea ajunge la FCSB in perioada de transferuri in iarna sau, cel mai tarziu, in vara viitoare.

Desi declara in urma cu cateva luni ca nu ia in calcul o revenire in Romania, Baluta si-a schimbat parerea dupa ce Slavia Praga l-a imprumutat la Slovan Liberec. Jucatorul, dorit de Becali inca de pe vremea cand evolua pentru Craiova, nu vrea sa piarda contactul cu echipa nationala si ar fi dispus sa revina in Liga 1.

Potrivit sursei citate, FCSB va incerca sa-l aduca pe Baluta tot sub forma de imprumut de la Slavia. Ultima data cand Becali a vrut sa-l transfere pe Baluta, Slavia a cerut 3 milioane de euro.

Daca Gigi Becali va reusi transferul, FCSB ar deveni o echipa ultra-ofensiva. Cu Man, Tanase, Coman si Baluta, FCSB ar putea alinia o linie de atac impresionanta, iar Becali ar putea sa ofere si mai multe solutii pentru nationala lui Contra.

Cum ar putea arata FCSB: Balgradean - Manea, Planic, Cristea, Pantiru - Oaida, Nedelcu - D. Man, Florin Tanase, Fl. Coman - Al. Baluta