ACADEMICA - FCSB | Tanase, replica GENIALA pentru Becali: "Am revenit pe planeta! Ati vazut ce a spus patronul!"

FCSB a castigat meciul cu Academica Clinceni, scor 3-0, si este la un punct de play-off. Acum, pentru FCSB urmeaza derby-ul cu Dinamo.

Tanase a marcat primul gol al meciului si a avut o "dedicatie" pentru patronul Gigi Becali.

"Suntem bucurosi pentru cele trei puncte. Acum, gandul se indreapta spre derby unde trebuie sa facem un meci bun si sa castigam. Ne bucuram ca am marcat 3 goluri si speram ca la meciul cu Dinamo sa nu ratam nicio ocazie. Ma bucur pentru golul marcat, ma ajuta la moral. Probabil si revenirea pe planeta m-a ajutat. M-am intors! Ati vazut ce a zis patronul, ca am fost de pe alta planeta. Sper sa avem parte de un gazon mai bun la derby-ul cu Dinamo. Cu siguranta vor veni multi fani si ne vor sustine! Nu am discutat cu patronul, nu am fost vocal, cu ce am fost vocal?", a declarat Tanase la finalul partidei.