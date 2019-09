CLINCENI - FCSB LIVE 17:00 | Academica nu poate folosi doi jucatori blocati de FCSB! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul Clinceni - FCSB pe www.sport.ro!

Clinceni si FCSB se intalnesc duminica, de la ora 17:00, la Calarasi, in confruntarea din etapa a 11-a a Ligii 1.

Meciul nu e lipsit de controverse, avand in vedere ca Academica Clinceni e considerata satelitul FCSB-ului. Mai mult, inainte de meci, cei de la Clinceni au aflat ca nu se pot baza pe doi dintre jucatorii imprumutati de la echipa lui Becali.

Robert Ion si Cristi Dumitru nu vor putea evolua pentru echipa antrenata de Ilie Poenaru.

Tehnicianul s-a revoltat inaintea partidei, insa nu are ce sa faca. Cei doi nu vor evolua in meciul de la Calarasi.

"Venim dupa 4 meciuri in care nu am pierdut in campionat, dupa o calificare in Cupa. Echipa e aproape de ceea ce imi doresc eu. E clar ca FCSB nu-si mai permite pasi gresiti, le-au revenit jucatorii accidentati. Au alta atitudine, alt ritm, calitate individuala si e normal sa-si doreasca sa bata tot. Nu avem nicio apropiere de FCSB. Singura colaborare e legata de cele doua imprumuturi. Situatia din liga a 2-a nu are nicio legatura cu cea din prezent. Vom trata meciul cu mare atentie si seriozitate. Din pacate, jucatorii imprumutati nu vor fi folositi. Nu mi se pare OK, dar asta este. La lotul si valoarea celor de la FCSB, mi-au blocat niste copii!

Daca i-au blocat, inseamna ca se tem de ei, ca suntem respectati. Asta e, ne lipsesc acei copii, dar avem altii care o sa-i inlocuiasca foarte bine. E clar ca FCSB arata mult mai bine acum, au alta viteza, alta atitudine, sunt mult mai concentrati, joaca cu totul altceva, poate as fi preferat sa-i prind cu cateva etape in urma", a declarat Poenaru inainte de partida.

De partea cealalta, Bogdan Vintila, antrenorul FCSB, a avertizat ca partida nu este una usoara, desi asa poate parea.

"Urmeaza o partida de campionat in care trebuie sa mergem sa castigam cele trei puncte, avem nevoie sa adunam puncte, suntem pregatiti din toate punctele de vedere pentru acest joc. Pare un meci usor, dar nu este, este un meci foarte dificil, trebuie sa ne concentram foarte bine si sa abordam jocul ca si cum am juca impotriva unei echipe puternice. La asemenea meciuri e cel mai greu de montat jucatorii, la jocuri considerate mai usoare. Totul tine de concentrarea jucatorilor si de abordarea acestor jocuri cu echipe considerate mai mici, trebuie sa abordam jocul foarte bine din punct de vedere mental si al atitudinii. Aceste jocuri sunt foarte importante, pentru ca iti aduc puncte ca si in meciurile cu echipele considerate mai mari", a declarat Vintila la conferinta de presa.

ECHIPELE PROBABILE

Clinceni: Valceanu - Matei, Chatziterzoglou, Patriche, Dobrescu - Achim, Barbu, Cebotaru, Popescu - Buziuc, Vojtus

FCSB: Balgradean - Manea, Planic, Cristea, Pantaru - Popescu, Morutan, Oaida - Man, Tanase, Coman