"Nu suntem echipa de old boys!" Laude pentru fostii stelisti care au dus Clinceniul pe loc de playoff

Academica Clinceni a invins-o pe FCSB cu 1-0, intr-un meci care a contat pentru etapa cu numarul 22 a Ligii 1.

Echipa ilfoveana se afla pe locul 6, pozitie care i-ar asigura calificarea in play-off la finalul sezonului regulat, ceea ce ar fi o premiera in scurta istorie a clubului.

Ilie Poenaru are in lot jucatori cu mare experienta in Liga 1, printre acestia numarandu-se Adi Popa, Gardos, Rusescu, Pirvulescu sau Cristi Tanase, toti fiind campioni ai Romaniei cu FCSB. Directorul sportiv al clubului, Sorin Paraschiv, ii lauda pe veterani si critica lipsa tinerelor talente din fotbalul romanesc.

"Ma lupt cu presa care le spune alor mei ca sunt old boys. Va spun sigur, in campionatul nostru Gardos, Popa, Rusescu si Pirvulescu mai joaca 3-4 ani. Romania are un campionat modest, nu mai avem tineri care sa vina din urma, doar cativa.

Cand eram impresar si aduceam scouteri sa vada meciuri, plecau dupa cateva minute. Spuneau ca la ce ritm vad si ei se echipeaza si intra, la 40 de ani. Ce vina avem noi sa ne spuna ca suntem o echipa comunala? Ne-am batut cu U Cluj si Petrolul, am promovat noi, cu cel mai mic buget.

Cu un buget de miljlocul clasamentului, iata unde suntem. Avem zilnic 200 de copii care se antreneaza pe patru terenuri cu gazon natural si unul sintetic la Clinceni. In afara stadionului. Asta este infrastructura! Cate echipe au asa ceva?", a spus Sorin Paraschiv, directorul sportiv al celor de la Academica Clinceni, potrivit Gold FM.