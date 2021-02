Coman s-a dus la pauza in vestiarul Astrei! Ce le-a transmis presedintele dupa o repriza DEZASTRU la Clinceni

Dani Coman e sef suprem la Astra cat timp patronul Niculae e inchis.

Coman a intrat in vestiarul echipei din Giurgiu la pauza meciului cu Academica. Astra era condusa cu 1-0 dupa golul inscris de Adi Popa. Nimic nu l-a multumit pe fostul portar, care le-a cerut mai multa determinare fotbalistilor. In cea de-a doua repriza, astra a revenit pe tabela si a plecat cu un punct acasa. De locul 6, ultimul care merge in playoff, o despart 7 puncte.

"La pauza le-am zis ca asta nu e atitudine care sa ne dea incredere ca putem castiga acest joc. Nu vorbesc de aspecte tehnice, nu e treaba mea, e treaba antrenorilor. Eugen a stat mai mult de vorba cu ei, le-a explicat putinele lucruri bune pe care le-au facut si greselile enorme. In repriza a doua, a fost alta atitudine, alta determinare, dar mult prea putin pentru a castiga acest joc.

Astra se va lupta pentru fiecare punct, suntem in doua competitii, avem un meci important in Cupa, miercuri. In campionat, mai sunt 15 puncte, daca le luam pe toate avem sanse la playoff. Dupa cum ne-am prezentat in prima repriza, astazi, nu am mari sperante.

Sunt presedintele clubului, trebuie sa gasesc variante sa mergem mai departe, sa gestionez momentul acesta dificil, ca aceasta entitate sa existe in continuare. E un moment dificil. E un moment greu din punct de vedere fotbalistic. Vom gasi solutii sa iesim si din aceasta situatie", a spus Coman.

Sepsi, Botosani, Clinceni, UTA, FC Arges, Chindia, Astra, Viitorul si Gaz Metan sunt in lupta pentru pozitiile 4, 5 si 6. FCSB, CFR si Craiova au asigurate locurile in playoff.