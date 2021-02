Discurs fara precedent dupa Clinceni 1-1 Astra! Neagoe, reatie incredibila: "Turca, asta s-a jucat! Mintim oamenii. De aia vine si da de pamant cu noi Locomotiva Tashkent!"

Eugen Neagoe a fost suparat pe toata lumea dupa egalul de la Clinceni!

Antrenorul Astrei a criticat maniera de arbitraj a lui Horatiu Fesnic, tactica defensiva a Clinceniului si starea gazonului. Neague nu s-a ferit de cuvinte dure.

"S-a jucat turca! Ce sa...? Ati vazut meciul? Ce sa comentam? Nu s-a jucat fotbal! Au fost 50 de faulturi, ne-am aruncat pe jos la fiecare faza. Daca asta-i fotbal... Turca, exact turca s-a jucat. N-avem voie sa vorbim, n-avem voie sa zicem nimic, ne suspenda, se supara nu stiu cine.

Am incercat sa vorbesc cu arbitrul, dar cred ca era grabit, se grabea sa prinda avionul spre Cluj. Am vrut sa-l intreb si eu cum a judecat cu minutele de prelungire, dar n-a avut timp sa discute cu mine. Am gresit ca i-am zis 'Horatiu', probabil. Asta n-a fost fotbal.

Am incercat sa jucam, atat s-a putut. Cei de la Clinceni au vrut sa nu piarda si au obtinut rezultatul. Turca a fost astazi. Daca mergem asa in continuare, vine Locomotiva Tashkent si cine ne mai bate, dau cu noi de pamant de nu ne vedem. Pacalim oamenii care se uita la TV. Ne pacalim singuri, incercam... ce sa facem?! Asta-i fotbalul! 50 de intreruperi, fault la fiecare moment al jocului, cum bate vantul dam fault. Asta e!", a spus Neagoe dupa meci.