"Cu mine nu au pierdut! Am lipsit trei meciuri, au preluat altii echipa si am pierdut!" ATACUL lui Rednic dupa remiza cu Clinceni: "Jucatorii trebuie sa invete asta!"

Viitorul a remizat pe teren prorpiu cu Academica Clinceni, 1-1.

Echipa lui Mircea Rednic a obtinut doar un punct dupa meciul cu Clinceni, desi jucatorii sai veneau cu un moral bun dupa ce au distrus-o pe Dinamo, 0-5.

Andronic a deschis scorul in minutul 42, iar tabela a ramas intacta pana in prelungirile meciului, cand Tsoumou, intrat in a doua repriza a egalat din pasa lui Matei.

Mircea Rednic si-a criticat jucatorii pentru problemele din aparare. Antrenorul Viitorului a vorbit si despre perioada in care a fost infectat cu Covid-19 si a fost nevoit sa lipseasca de pe banca, perioada in care echipa a pierdut trei meciuri. Rednic i-a atacat indirect pe cei care au preluat banca.

"Nu s-a pierdut totul, e un punct. Ne doream sa castigam, e un punct meritat la cum au jucat. Am avut cateva situatii sa inscriem.

Jucatorii ar trebui sa invete sa fie mai responsabili, sunt principii de joc pe care trebuie sa le respecti. Te invata la Academie cum sa se potizionezi intre adversari si poarta, sunt faze de evitat. Au avut o singura ocazie, au profitat de marcajul nostru larg.

Mi-as fi dorit sa incep cu Tsoumou, e in a treia saptamana, am vorbit cu el, nu poate juca mai mult de o repriza, nu poate duce un meci intreg. Nu prea am contat in prima repriza, se vede ca e un atacant de care avem nevoie.

Si noi am avut o situatie in careu, nu vreau sa vorbesc despre arbitraj.

Contractul meu este clar de un an si jumatate, sigur ca exista clauze. Cu mine pe banca, Viitorul nu a pierdut. Au fost 3 meciuri fara mine pe banca, am pierdut, au preluat altii echipa, am pierdut.

Fostul antrenor il avea si pe Iancu si pe Ghita, pe Kevin, pe Casap. Cu Mircea Rednic, anul asta echipa nu a pierdut.

Situatia lui Ghita e de 3 si 5 luni, depinde cum reactioneaza organismul", a spus Mircea Rednic la finalul meciului.