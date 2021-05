"Niciodata, niciodata!" Gigi Becali poate uita de banii investiti la Clinceni! Greseala care l-a costat 300 de mii de euro

Gigi Becali nu si-a ascuns frustrarea dupa ce Clinceniul a incurcat-o pe FCSB in etapa a saptea a playoff-ului Ligii 1, scor 2-2.

Egalul cu Clinceni i-a adus aminte patronlului FCSB de banii pe care i-a investit in clubul ilfovean si de o declaratie mai veche a primarului din Clinceni, care ar fi sustinut ca echipa sa va fi "sluga credincioasa" a FCSB-ului.

Edilul neaga acum acuzatiile venite din partea lui Gigi Becali si sustine ca banii pe care i-a investit latifundiarul din Pipera au fost dati cu titlu de donatie, deci nu-i mai poate primi inapoi.

"Niciodata, niciodata (n.r. - nu a sustinut ca Academica va fi sluga credincioasa a FCSB)

In 2018 am facut o asociatie cu FCSB. Am fost chemat la palat, la domnul Becali, intr-un alt context, si acolo mi-a venit o idee, pe care le-am pus-o pe masa. Era de fata si Mihai Stoica.

Sa ne cedeze noua jucatorii tineri, de perspectiva, sa aiba un fel de satelit la liga secunda. Atunci, Mihai Stoica ne-a zis ca nu prea au jucatori, ca abia demarasera proiectul cu Academia. Pana la urma, ne-au trimis 9 jucatori, printre care Robert Ion, Horsia, Nicola, Cristi Dumitru. Am stabilit, de comun acord, ca facem jumatate-jumatate cheltuielile, iar pentru cei 9 ei achitau in jur de 15.000 de euro lunar, cu tot cu taxe si impozite. Noi aveam doi membri asociati, ei doi membri asociati, pe Ionut Lutu si inca o persoana.

Si am promovat, desi nimeni nu se gandea ca putem reusi asa ceva. In acel moment, nu mai puteam continua in acea forma si cei de la FCSB au fost nevoiti sa se retraga din asociatie. Am facut un calcul si suma cheltuita de FCSB a fost undeva la peste 300.000 de euro si se punea problema sa le dam banii inapoi, doar ca in acel moment eu le-am spus celor din club ca o donatie nu poate fi restituita, sub o forma legala, ca n-avem cum. Ulterior, m-am intalnit si cu avocatul FCSB, Dan Idita, iar reactia lui a fost exact aceeasi: nu poate fi restituita o donatie fiindca de-asta se numeste donatie.

Stati putin, că mai e ceva de spus. Cand FCSB a iesit din asociatie, Gigi Becali l-a luat pe Sut", a declarat Adrian Budeanu, primarul din Clinceni, potrivit Gazetei Sporturilor.

FCSB ocupa locul doi in clasamentul Ligii 1, cu 44 de puncte. Echipa pregatita de Toni Petrea va intalni etapa viitoare, pe 16 mai 2021, pe Sepsi, care s-a impus in etapa a saptea in fata CFR-ului, liderul campionatului, cu scorul de 1-0.