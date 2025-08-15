GALERIE FOTO Gestul lui Abdallah de după gol, superb: fanii lui Dinamo l-au aplaudat în picioare

Amir Kiarash
Vârful de 27 de ani a marcat, în prima repriză a meciului Dinamo – UTA, după care a ținut să demonstreze că n-a uitat de unde și-a început aventura în fotbalul românesc.

Sângele apă nu se face, spune un proverb românesc. De care se pare că a auzit și Hakim Abdallah (27 de ani). Pentru că, deși s-a transferat la UTA în această vară, în venele sale curge, în continuare, sânge de dinamovist!

Vineri, în al doilea meci al etapei cu numărul 6, Dinamo a primit vizita celor de la UTA pe Arena Națională. În echipa antrenată de Adrian Mihalcea, fost dinamovist la rândul său, a fost titular Abdallah. După doi ani în „Ștefan cel Mare“, atacantul din Madagascar a părăsit „haita“ în această vară.

În duelul cu fosta sa echipă, Abdallah a avut nevoie de doar 33 de minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor. După un contraatac tăios, atacantul arădenilor a finalizat cu un șut plasat, dar a refuzat să-și celebreze reușita. În schimb, Abdallah a ridicat mâinile în aer, semn că nu vrea să se bucure, deși coechipierii l-au înconjurat imediat.

Gestul lui Abdallah i-a impresionat pe fanii „câinilor“ care l-au aplaudat în picioare pe fostul lor jucător.

Cât timp a jucat la Dinamo, Abdallah a adunat 79 de meciuri, 9 goluri și 6 pase de gol. La UTA, el a înscris, în premieră, la meciul de pe Arena Națională, la a patra sa apariție pentru arădeni. 

