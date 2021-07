A venit sa semneze cu echipa lui Becali, iar apoi a plecat inapoi in Cehia! Motivul pentru care Ondrasek nu a participat la antrenamente si la meciurile de pregatire

Zdenek Ondrasek este noul jucator pe care Gigi Becali l-a adus pentru atacul FCSB-ului.

Atacantul venit de la Viktoria Plzen a semnat saptamana trecuta cu FCSB, iar dupa ce a fost prezentat, s-a intors in Cehia, fara sa participe la sesiunile de antrenament si meciurile de pregatire ale ros-albastrilor. FCSB a disputat deja doua meciuri de pregatire, iar in cursul zilei de sambata l-a jucat si pe al treilea.

Ondrasek a plecat inapoi in Cehia dupa conferinta de prezentare, conform Fanatik, pentru a-si strange bagajele, astfel incat sa se poata muta in capitala. Atacantul a venit la Bucuresti fara bagaje, doar pentru a semna. Sursa citata anunta ca pana vineri, Ondrasek nu s-a intors in Romania, astfel ca a ratat toate antrenamentele.