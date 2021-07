Cosmarul nu se mai termina! Coman ar putea sa se opereze din nou si sa lipseasca 3 luni. Scenariu negru pentru vedeta FCSB

Florinel Coman (23 de ani) a sperat sa-si dea restart in noul sezon, dupa ce a fost chinuit de accidentari in ultimul an.

Vestile nu sunt, insa, dintre cele mai bune. Coman a revenit greu dupa faultul tare caruia i-a cazut victima in meciul cu Backa Topola, din preliminariile Europa League, vara trecuta. Intors la potential optim abia la inceputul lui 2021, Coman n-a apucat sa joace prea mult. In martie, la partida nationalei cu Macedonia de Nord, 'Mbappe' a cedat iar. Recuperarea n-a fost deloc simpla. Pro Sport scrie chiar ca Florinel ar putea fi din nou operat acum. In cazul in care acest scenariu se aplica, pentru Coman fotbalul se va relua abia in ultimele 3 luni ale anului, urmand sa lipseaca in iulie, august si septembrie.

In ultimul sezon, Coman a jucat doar 18 meciuri pentru FCSB si marcat doar de doua ori. In comparatie, in 2019-2020 atacantul a aparut pe teren in 40 de partide, iar in 2018-2019 a jucat de 38 de ori.