FCSB nu are loc in Ghencea! Mesajul ferm al suporterilor stelisti din AS47

Stelistii suna adunarea inaintea meciului inaugural de pe stadionul din Ghencea.

Gigi Becali a sustinut zilele acestea ca FCSB va disputa meciurile de pe teren propriu in Ghencea doar daca suporterii de la Peluaza Sud (sustinatorii Stelei) isi vor da acordul, deoarece nu vrea sa starneasca un scandal.

Ultima postare a suporterilor stelisti lamureste, insa, intentiile acestora. Membrii AS47 au postat pe retelele de socializare un mesaj ce poarta numele "Ghencea, pamant stelist".

"GHENCEA, PAMANT STELIST

Dintotdeauna, pentru totdeauna!

De cand parintii si bunicii nostri se asezau prima oara pe noile gradene de lemn, numai pentru a fi ridicati imediat de magia din teren.

De cand prima, apoi a doua finala de Cupa a Campionilor Europeni faceau din Ghencea cel mai galagios loc din spatele cortinei de fier.

De cand de sub noua nocturna rasuna an de an imnul Ligii Campionilor, iar zgomotul Armatei de suporteri speria orice echipa venita in vizita.

De cand noi, suporterii, ne-am ridicat in frig si arsita, in ploaie si furtuna, pentru a alunga din Ghencea “invadatorii”.

De cand am cantat ultima data pe scaunele vechiului Ghencea si am simtit ca de picioarele si ochii nostri atarna toate tonele tribunelor care se demolau in fata noastra.

De la Voinescu, Iordanescu, Raducanu, Dumitru, Sames, Iordache, Stoica, Lacatus, Balint, Iovan, Hagi, Dumitrescu, Prodan, Ilie pana la Rasdan, Iancu, Barbulescu, Chipirliu si un alt Ilie.

De la Bomboniera si Circul Ghencea pana la Templul Fotbalului Romanesc.

Din 1974 pana la capatul timpului, VIA 7 IULIE 2021.

Pentru ca pe 7 IULIE 2021, preluam stafeta istoriei. Noi stelistii, copiii, adultii, parintii, adolescentii, bunicii, strabunicii, fetele si baietii. Pe 7 iulie 2021, botezam nou-nouta, stralucitoarea, inegalabila Ghencea cu vocile noastre si facem orice colt al tribunelor, orice foton al nocturnei, orice fir al gazonului, orice metru al cartierului sa repete cu ecou, pentru totdeauna, la fel ca dintotdeauna, doua cuvinte magice:

FORZA STEAUA!", au scris suporterii stelisti pe pagina de Facebook.