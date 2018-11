A venit primul transfer! Reconstructia lui Rednic dupa umilinta de la Ciuc incepe cu un fotbalist crescut de Basel!

Un fotbalist albanez cu cetatenie elvetiana a sosit la Bucuresti pentru a semnat cu Dinamo.

Eliminati din Cupa Romaniei de o echipa de liga a treia, Miercurea Ciuc, dinamovistii se afla in fata unui moment de cumpana. Rednic promite curatenie totala in lot pentru a incerca sa spele rusinea in returul campionatului.

Pentru a putea salva acest sezon, Mircea Rednic le-a promis conducatorilor dinamovisti ca va aduce cativa fotbalisti liberi de contract.

Primul jucator sosit la Bucuresti

In cursul zilei de ieri, la Bucuresti a sosit primul jucator convins de Rednic sa vina la Dinamo.

Este vorba despre Naser Aliji, un fundas stanga in varsta de 24 de ani, care are origini albaneze si cetatenie elvetiana. Aliji a fost crescut de FC Basel si a jucat ultima data in Italia, la Virtus Entella.

Aliji a fost cu nationala Albaniei la EURO 2016, fiind rezerva la meciul cu Romania.

"Vor mai veni doi-trei jucatori pana la sfarsitul saptamanii", a spus Rednic dupa meciul cu Miercurea Ciuc.