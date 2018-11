Bourceanu, declaratia serii: "E un moment istoric, desi nu am reusit mare lucru!" :)

Seara de sarbatoare de la Calarasi, la primul meci din nocturna, s-a incheiat perfect pentru Dunarea, care a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

Bourceanu, fostul capitan de la FCSB, spune ca "este un moment istoric pentru Dunarea, desi nu a reusit mare lucru".

"Pur si simplu am marcat din doua faze fixe, asa a fost sa fie. Sunt bucuros, faptul ca sunt stelist nu are nicio legatura cu partea sportiva. Azi am fost adversarul Stelei si am castigat. Important e ca noi am castigat, e important pentru oras, pentru echipa."

"E un moment istoric, desi nu am reusit mare lucru. Putem intalni adversari ceva mai putin cotati. Nu-mi doresc pe nimeni. Important e sa trecem mai departe."

In ciuda rezultatelor slabe din ultima perioada, Bourceanu e convins ca FCSB are viitor.

"Am vazut cativa tineri formidabili. E clar ca au o echipa formidabila, chiar daca trec prin momente grele. dar viitorul suna bine. Morutan, e teribil".