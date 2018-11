Csikszereda - Dinamo | JUDECATA de la miezul noptii! Rednic, BLOCAT de fani in drumul spre Bucuresti | FOTO ULUITOR

Dinamo a fost eliminata incredibil de Miercurea Ciuc din Cupa Romaniei. Echipa lui Rednic a pierdut dupa o serie dramatica de lovituri de departajare.

De 45 de ani nu s-a mai intamplat ca Dinamo sa fie eliminata din Cupa de o echipa din liga a treia. Fanii nu au mai suportat o noua umilinta. Esecul din Cupa si pozitia din clasament, locul 12 - loc de baraj, sunt contraperformante greu de suportat pentru fani.

Suporterii au oprit autocarul echipei la o benzinarie in apropiere de Sibiu si i-au cerut socoteala lui Mircea Rednic pentru aceste rezultate.

Rednic nu a castigat niciun meci la Dinamo in cel de-al patrulea mandat al sau in "Stefan cel Mare". Doua rezultate de egalitate in campionat si eliminarea cu Miercurea Ciuc sunt rezultatele lui Rednic.