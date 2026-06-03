Ioan Andone nu îl menajează pe Marian Aioani după gafa de la națională: „De jucători din ăștia nu ai nevoie”

România a obținut o remiză pe terenul Georgiei, într-o partidă de verificare ce a marcat începutul noului mandat al lui Gică Hagi. Reușita gazdelor a fost posibilă în urma unei erori comise de Marian Aioani, titularul din poartă la acest joc de pregătire.

Greșeala sa a atras imediat o reacție din partea lui Ioan Andone, care a ținut să îi transmită un mesaj tranșant jucătorului de la Rapid.

„Aioani trebuie să învețe. Poate pierde naționala. De jucători din ăștia nu ai nevoie când fac asemenea greșeli. O dată se întâmplă, dar după a treia poate să-și ia adio”, a concluzionat Ioan Andone, potrivit GSP.