Ioan Andone nu îl menajează pe Marian Aioani după gafa de la națională: „De jucători din ăștia nu ai nevoie”

Ioan Andone nu îl menajează pe Marian Aioani după gafa de la națională: „De jucători din ăștia nu ai nevoie” Nationala
SPORT.RO
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Ioan Andone l-a criticat pe portarul giuleștean Marian Aioani după gafa din meciul cu Georgia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

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Din articol

România a obținut o remiză pe terenul Georgiei, într-o partidă de verificare ce a marcat începutul noului mandat al lui Gică Hagi. Reușita gazdelor a fost posibilă în urma unei erori comise de Marian Aioani, titularul din poartă la acest joc de pregătire.

Greșeala sa a atras imediat o reacție din partea lui Ioan Andone, care a ținut să îi transmită un mesaj tranșant jucătorului de la Rapid.

„Aioani trebuie să învețe. Poate pierde naționala. De jucători din ăștia nu ai nevoie când fac asemenea greșeli. O dată se întâmplă, dar după a treia poate să-și ia adio”, a concluzionat Ioan Andone, potrivit GSP.

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Gică Hagi, selecționerul României / Foto: FRF.RO
Gică Hagi
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Hagi, lăudat de Ioan Andone

Dincolo de gafa lui Aioani, fostul antrenor al lui Dinamo a remarcat o schimbare de atitudine în jocul tricolorilor.

„S-a văzut construcție, pressing avansat, mi-a plăcut. Una este meciul amical, suntem la sfârșitul unui an competițional, totul este în regulă. Selecția este în regulă, sunt 30 și ceva de jucători. Nu se stabilizează după două meciuri, dar își conturează un lot. M-am bucurat pentru el că a început cu dreptul. Georgia este o națională bună, se mișcă bine, are jucători buni și joacă sus. Mi-a plăcut ce caută Hagi. Caută să unească echipa, să dea încredere și toată lumea să susțină acest lucru”, a explicat Andone.

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