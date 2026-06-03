După zece etape desfășurate în play-off, echipa lui Zeljko Kopic a bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Cristi Borcea e convins: ”Cinci-șase transferuri și se bate la campionat!”

Dinamo a fost la un pas să joace în cupele europene. A pierdut însă finala barajului pentru un loc în preliminariile Conference League cu FCSB, iar Cristi Borcea, fost patron în Ștefan cel Mare, e convins că roș-albaștrii nu o să mai fie niciodată ”prinși” într-o pasă atât de proastă.

”(n.r. Cât ați suferit la Dinamo - FCSB?) Pff, pe FCSB nu o să o mai prindem niciodată cum am prins-o acum. Am auzit că suntem în grafic cu locul de a nu merge în Europa. Mie pentru locul 2 îmi vopseau gardurile!!”, a spus Cristi Borcea.

Afaceristul a evidențiat și că Dinamo trebuie să forțeze în fereastra de transferuri și să efectueze câteva transferuri tari, cu care poate face diferența și cu care se poate lupta la titlu în noua stagiune.

”Să facă cinci-șase transferuri și să se bată la campionat. Totul pleacă de la conducere, să implementeze. Trebuie să ne batem și să luăm campionatul! Deja au trecut mulți ani fără performanță, fără trofee și fără cupe europene”, a mai spus Borcea.

Dinamo, în perioada de mercato

Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)

Veniri - /

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)

Plecări - Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Valentin Țicu, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat)