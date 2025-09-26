E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Daniel Bîrligea, sub lupa olandezilor. Starul FCSB-ului a fost titularizat în partida cu Go Ahead Eagles, câștigată cu 1-0. Prestația sa a fost urmărită de scouterii mai multor echipe. Sport.ro îți spune ce au văzut olandezii în jocul lui Bîrligea.

*Reghecampf, într-o situație tragicomică. Ajuns în Sudan din dorința de a antrena, fostul tehnician al FCSB-ului a dat de un fotbal primitiv. Sport.ro dezvăluie detalii despre peisajul dezolant în care a ajuns să activeze Reghecampf, la ora actuală.

*Drama lui Florinel Coman, în Qatar. Fostul golgheter al campionatului românesc trăiește un calvar fotbalistic, la Doha. Sport.ro prezintă situația inimaginabilă în care a ajuns Coman, când s-au scurs deja șase etape din Qatar Stars League.

