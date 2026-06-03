În 2018, Liverpool a fost învinsă în finala de la ”masa bogaților” de Real Madrid, scor 1-3. Loris Karius a gafat atunci la primul gol al lui Karim Benzema (minutul 51) și a scăpat mingea în propria poartă la golul lui Gareth Bale.
Neamțul a fost trimis în vara lui 2018 sub formă de împrumut la Beșiktaș pentru doi ani, apoi în sezonul 2020/21 a fost împrumutat de Union Berlin, iar în iulie 2022 i s-a încheiat contractul cu ”cormoranii”.
În septembrie 2022 a fost adus liber de contract la Newcastle, care i-a dat însă drumul doi ani mai târziu, iar din ianuarie 2025 este legitimat la Schalke 04 în al doilea eșalon al Germaniei.
Ce mai face Karius, portarul care a costat-o un Champions League pe Liverpool: ”I-au mărit salariul”
Foto: Imago & Instagram Karius
Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Schalke și Loris Karius s-au înțeles pentru extindere înțelegerii contractuale și că nemții ”i-au mărit salariul” fostului portar de la Liverpool.
Karius a bifat la Schalke 35 de apariții, a încasat 33 de goluri și a terminat 14 partide fără gol primit, în aproximativ 3000 de minute bifate între buturile echipei din Bundesliga 2.
Cifrele lui Loris Karius
- Mainz: 96 meciuri jucate, 124 goluri primite
- Beșiktaș: 67 meciuri jucate, 95 goluri primite
- Liverpool: 49 meciuri jucate, 47 goluri primite
- Schalke: 35 meciuri jucate, 33 goluri primite
- Union Berlin: 5 meciuri jucate, 4 goluri primite
- Newcastle: 2 meciuri jucate, 6 goluri primite