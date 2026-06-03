Ce mai face Karius, portarul care a costat-o un Champions League pe Liverpool: ”I-au mărit salariul”

În 2018, Liverpool a fost învinsă în finala de la ”masa bogaților” de Real Madrid, scor 1-3. Loris Karius a gafat atunci la primul gol al lui Karim Benzema (minutul 51) și a scăpat mingea în propria poartă la golul lui Gareth Bale.

Neamțul a fost trimis în vara lui 2018 sub formă de împrumut la Beșiktaș pentru doi ani, apoi în sezonul 2020/21 a fost împrumutat de Union Berlin, iar în iulie 2022 i s-a încheiat contractul cu ”cormoranii”.

În septembrie 2022 a fost adus liber de contract la Newcastle, care i-a dat însă drumul doi ani mai târziu, iar din ianuarie 2025 este legitimat la Schalke 04 în al doilea eșalon al Germaniei.

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